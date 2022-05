Maltempo, anche oggi temporali sparsi in Italia: spettacolare shelf cloud in Molise

MeteoWeb

Continuano anche oggi gli effetti del vortice mediterraneo che ora ha il suo perno in prossimità del basso Tirreno. Oggi le piogge più intense hanno colpito le zone centrali adriatiche dell’Italia, in particolare l’Abruzzo, ma anche la Sicilia occidentale e la Sardegna.

In questo momento, i fenomeni più intensi sono in atto in Abruzzo, Molise, Sardegna meridionale, Calabria settentrionale e Piemonte settentrionale. In Molise, si è formata anche una spettacolare shelf cloud, come dimostra la foto in alto scattata da Termoli.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi, segnaliamo: 64mm a Lanusei, 49mm a Fara San Martino, 47mm a Partanna, Caltabellotta, 46mm a Mormanno, 45mm a San Pietro Avellana, 44mm a Roccaraso, 39mm a Capracotta, 33mm ad Agnone, 31mm a Nuoro, 30mm a Trivento.

Anche domani, domenica 8 maggio, Festa della Mamma, sarà una giornata all’insegna del maltempo, con i fenomeni più forti che interesseranno il Sud. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo.

