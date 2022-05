La Terra dallo Spazio: l’Arco di Trionfo

MeteoWeb

Questa straordinaria immagine dell’Arco di Trionfo, a Parigi, è stata catturata da Planet SkySat, una flotta di satelliti che ha appena aderito al Third Party Mission Programme dell’ESA, nell’aprile 2022.

L’Arco di Trionfo è un simbolo iconico della Francia e uno dei monumenti commemorativi più famosi al mondo. Fu commissionato da Napoleone I nel 1806 per celebrare le conquiste militari degli eserciti francesi. La costruzione iniziò l’anno successivo, il 15 agosto (compleanno di Napoleone).

Si trova al centro di Place Charles de Gaulle, il punto d’incontro di 12 grandi viali che formano una stella (o étoile), motivo per cui viene anche chiamato Arc de Triomphe de l’Étoile. E’ alto 50 metri e largo 45 metri.

I nomi di tutte le vittorie e dei generali francesi sono incisi sulla superficie interna ed esterna dell’arco, mentre la tomba del Milite Ignoto della I Guerra Mondiale si trova sotto la sua volta. La fiamma della tomba si riaccende ogni sera come simbolo del carattere duraturo della commemorazione e del rispetto dimostrato a coloro che sono caduti in nome della Francia.

La posizione dell’Arco di Trionfo in Place Charles de Gaulle lo colloca nel cuore della capitale e al termine occidentale dell’Avenue des Champs-Élysées (visibile in basso a destra nell’immagine). Spesso indicato come il “viale più bello del mondo”, gli Champs-Élysées sono noti per i teatri, caffè e negozi di lusso, così come per l’arrivo della corsa ciclistica del Tour de France, nonché per la parata militare annuale del giorno della Bastiglia.

L’immagine, catturata il 9 aprile 2022, è stata fornita da Planet SkySat, una flotta di 21 satelliti ad altissima risoluzione in grado di raccogliere immagini più volte durante il giorno. Le immagini satellitari di SkySat, con una risoluzione spaziale di 50 cm, sono sufficientemente alte per concentrarsi su aree di grande interesse, identificando oggetti come veicoli e container.

I dati SkySat, insieme a PlanetScope (entrambi di proprietà e gestiti da Planet Labs), servono numerose applicazioni commerciali e governative. Questi dati sono ora disponibili attraverso il programma Third Party Mission dell’ESA, che consente a ricercatori, scienziati e aziende di tutto il mondo di accedere ai dati satellitari ad alta frequenza e ad alta risoluzione di Planet per uso non commerciale.

