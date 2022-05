MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dai sismografi INGV alle 17:16 con epicentro a Cotronei, in provincia di Crotone. La scossa, nonostante la modesta magnitudo, è stata avvertita dalla popolazione per via dell’ipocentro piuttosto superficiale, a 8 km di profondità.