Un terremoto magnitudo 5.4 ha colpito la prefettura giapponese di Fukushima alle 07:24 ora italiana: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha rilevato l’evento a 52 km Est-Sud/Est dalla località di Iwaki. Non è stato diramato alcun allarme tsunami e le autorità locali non segnalano per il momento feriti o danni materiali.

La Tokyo Electric Power sta esaminando la situazione nelle centrali nucleari dell’area, inclusa quella colpita nel 2011 da un devastante tsunami.