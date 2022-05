Terremoto in Giappone: 6mila morti a Tokyo nello scenario peggiore

MeteoWeb

Fino a circa 6.100 persone potrebbero morire nel caso in cui un grave terremoto colpisse il cuore di Tokyo: è quanto ha reso noto il governo metropolitano, che ha pubblicato oggi un rapporto, rivedendo la stima di circa il 30% rispetto a 10 anni fa. Il documento, redatto da un panel di esperti, attribuisce la riduzione di circa 3.500 persone rispetto al precedente report ai progressi ottenuti nella resistenza degli edifici e al maggiore utilizzo di materiali non combustibili nella loro costruzione.

Gli esperti hanno simulato terremoti significativi con epicentri diversi per ottenere proiezioni aggiornate e hanno concluso che il bilancio delle vittime più grave, fino a 6.148, si sarebbe verificato se un terremoto magnitudo 7.3 si fosse verificato nella parte meridionale del centro di Tokyo. Un tale evento registrerebbe il massimo valore sulla scala di intensità sismica del Giappone e colpirebbe circa il 60% dei 23 quartieri di Tokyo con un’intensità 6 o superiore.

Con un’intensità superiore a 6, molte persone trovano impossibile rimanere in piedi o muoversi senza gattonare. Secondo l’agenzia meteorologica giapponese, tali scosse sono abbastanza forti da sbalzare le persone.

Delle morti stimate, 3.209 sarebbero causate da edifici crollati e 2.482 da incendi, afferma il rapporto. Circa 194mila case e altri edifici verrebbero danneggiati, mentre circa 4,53 milioni di persone non sarebbero in grado di tornare alle loro case.

Una proiezione simile nel 2012 stimava fino a 9.641 decessi e circa 304mila case ed edifici danneggiati. Tra i fattori citati per la riduzione delle stime di morte e danni figura il miglioramento della resistenza ai terremoti delle case, con la percentuale di edifici resistenti aumentata dall’81% al 92% nel 2020, nell’arco di 10 anni. Un altro fattore è la diminuzione delle aree abitative in legno densamente popolate dove gli incendi possono diffondersi facilmente. Durante il rapido periodo di urbanizzazione nella Tokyo del dopoguerra, tali aree sono state sviluppate su circa 16mila ettari di terreno, principalmente appena fuori dalla linea ferroviaria Yamanote, secondo il governo metropolitano. Anche grazie ai sussidi per la demolizione di vecchie unità abitative o per la loro sostituzione con nuove, la superficie di tali aree si è ridotta negli anni a circa 8.600 ettari nel 2020.

Il gruppo di esperti ha indicato che se verranno prese ulteriori misure, il numero di morti per edifici crollati e incendi potrebbe essere ridotto a circa 800. “Sebbene il numero di decessi sia stato ridotto, non si deve permettere che si verifichino fino a 6.000 decessi,” ha affermato Naoshi Hirata, capo del panel e professore emerito all’Università di Tokyo. “È necessario fare avanzare costantemente le misure“.

Il governo metropolitano dovrebbe ora rivedere il suo piano di prevenzione dei disastri sulla base delle ultime proiezioni.