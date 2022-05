Violentissimo terremoto all’isola Macquarie, allarme tsunami in Australia e Nuova Zelanda

MeteoWeb

Violenta scossa di terremoto nel Pacifico sudoccidentale. E’ stato registrato un evento magnitudo 7.4 al largo di Australia e Nuova Zelanda alle 12:13:35 ora italiana (20:13:35 ora locale) ad una profondità di 10 km.

Il sisma è stato localizzato a pochi km dalla costa di Macquarie Island, a metà strada fra la Nuova Zelanda e l’Antartide. Appartiene alla municipalità di Huon Valley dello stato australiano della Tasmania.

La scossa, molto violenta, ha fatto scattare l’allarme tsunami in modo particolare in Nuova Zelanda e in Australia. Al momento in Australia non sono segnalate minacce imminenti di onde anomale, ma le autorità monitorano la situazione in tempo reale. L’isola Macquarie è abitata esclusivamente da poche decine di militari della Divisione Antartica Australiana: al momento non sono pervenute notizie di conseguenze sull’isola.

Un altro forte sisma, magnitudo 6 si è verificato nel Pacifico, oggi, al largo delle Isole Tonga alle 11:23 ora italiana: è stato rilevato ad una profondità di 113 km a 37 km a Sud della località di Hihifo. Al momento non sono stati riportati danni a a persone o cose.