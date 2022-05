Violentissimo terremoto in Perù, paura nel Sud del Paese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata alle 14:02 ora italiana (07:02 ora locale) nel Sud del Perù. Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS si è trattato di un evento magnitudo 7.2, localizzato ad una profondità di 217,8 km, con epicentro a 13 km Ovest-Nord/Ovest dalla località di Azángaro.

Il sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha confermato che non vi è alcun allarme tsunami in vigore. Non si hanno al momento segnalazioni di danni o vittime.

Secondo l’Istituto di geofisica del Perù, la scossa è stata avvertita in varie zone del Sud del Paese: la popolazione è scesa in strada temendo forti repliche.