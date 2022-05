Terremoto in Piemonte: sciame sismico in atto nel cuneese, epicentro a Pontechianale | MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata alle 15:37 in Piemonte, con epicentro a Pontechianale, nel cuneese, con particolare risentimento sismico anche a Torino e Cuneo. Si tratta della scossa più forte di uno sciame sismico in atto e in intensificazione. Nella sola giornata di oggi sono state diverse, infatti, le scosse verificatesi con epicentro a Pontechianale, di cui ben 6 successiva a quella più forte delle 15:37, con magnitudo comprese tra 2.9 e 1.