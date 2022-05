Terremoto, sciame sismico a Reggio Calabria: 8 scosse nelle ultime tre ore. La situazione in diretta

MeteoWeb

Uno sciame sismico sta interessando in queste ore la città di Reggio Calabria, dove oggi si sono verificate 8 scosse di terremoto a distanza ravvicinata, nell’arco di poco più di un paio d’ore, nel primo pomeriggio. Le scosse, fortunatamente, sono state tutte molto lievi (la più forte di magnitudo 2.0), e sono state tutte mediamente profonde (ipocentro a circa 10km nel sottosuolo), quindi non sono state avvertite dalla popolazione. Reggio Calabria, però, è una delle città a più alto rischio sismico in Europa, e quindi anche una simile attività è meritevole di attenzione.

L’epicentro delle scosse s’è verificato in mare, nelle acque dello Stretto di Messina, appena al largo dalla zona Sud di Reggio Calabria, alla foce del torrente Sant’Agata (nota in città come la spiaggia della Sorgente), e quindi nella zona più densamente popolata della città.

Di seguito l’elenco completo delle scosse rilevate dai sismografi dell’INGV: