Terremoto Toscana: prosegue la sequenza sismica a Sud di Firenze | DATI e MAPPE

Prosegue la sequenza sismica in atto da giorni in Toscana, a Sud di Firenze. Nuove scosse di terremoto sono state registrate anche questa mattina tra Impruneta e San Casciano in Val Pesa. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle 05:06 l’evento più rilevante, di magnitudo 2.7, localizzato a 3 km Est da San Casciano in Val Pesa

Secondo quanto spiega la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze la scossa ML 2.7 “è stata avvertita dalla popolazione. Da un primo riscontro con le sale operative di emergenza non si registrano criticità“.

Di seguito la tabella con i dati INGV relativi agli eventi odierni (magnitudo superiore a 2).