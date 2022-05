Terremoto in Toscana: paura da Firenze a Pistoia | MAPPE e DATI

MeteoWeb

Paura in Toscana, per una scossa di terremoto avvertita dalla popolazione di Firenze e Pistoia alle 05:51. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 3.3, avvenuto a 4 km Sud/Ovest da Impruneta (Firenze), ad una profondità di 9 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Su Facebook il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, ha scritto: “Altra scossa di magnitudo 3.3 ore 5,51. La cosa si sta facendo piuttosto stressante. Monitoriamo l’evolversi della situazione, e in mattinata riunione di Protezione Civile“.

Il sisma si è verificato in un’area (tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, nel Chianti fiorentino) interessata da giorni da una sequenza sismica: lo scorso 3 maggio la scossa più forte, di magnitudo 3.7.

