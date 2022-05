Tornado in Germania: almeno 30 feriti, di cui 10 gravi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono oltre 30 le persone rimaste ferite, “di cui dieci in modo grave” a Paderborn, una cittadina della Germania attraversata da un tornado, come ha riferito ai media un funzionario della polizia. Il tornado ha causato numerosi danni nella cittadina del Nord Reno-Westfalia, e ha colpito anche la città di Lippstadt, a circa 30 di chilometri di distanza, secondo quando spiegato da un portavoce dei vigili del fuoco, ma in questo caso non si segnalano feriti.

Nelle scorse ore il maltempo ha causato danni diffusi in questa regione della Germania occidentale. Le forze dell’ordine hanno segnalato che molti tetti sono stati strappati via e diversi alberi sradicati e auto danneggiate, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto. Il traffico ferroviario è stato interrotto e la polizia ha invitato i residenti a rimanere a casa.

Nel centro di controllo dei vigili del fuoco distrettuali a Büren-Ahden, i cavi elettrici si sono surriscaldati quando la cellula temporalesca è passata attraverso l’area di Paderborn, poco prima delle 17:00. Delbrück è stata la prima ad essere colpita, dove è caduta una pioggia battente che ha allagato alcuni scantinati.

Il sindaco Michael Dreier si è detto scioccato dall’entità della devastazione e ha parlato di un “inferno che non ho mai sperimentato prima“. Si è recato nelle aree colpite con il capo dei vigili del fuoco Ralf Schmitz e ha ringraziato espressamente tutti i soccorritori. “Grazie a Dio non ci sono stati morti. Poteva finire molto peggio”.