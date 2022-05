“Spettacolo spaventoso” negli USA: enorme tornado in Texas | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un enorme tornado ha toccato terra in un campo aperto in Texas. È stato il primo di quattro tornado che nei giorni scorsi si è formato vicino alla città di Morton e che ha offerto agli stormchaser una vista che probabilmente non dimenticheranno presto. Il tornado sembrava essere tanto largo quanto alto, il che lo classificherebbe come un wedge tornado, ma a ben guardare la polvere, abbondante in questa regione del Texas, potrebbe hanno fatto sembrare il vortice più grande di quanto non fosse in realtà.

È possibile, dunque, che fosse un tornado più piccolo avvolto nella polvere, come sembrerebbe da una delle foto della gallery scorrevole in alto. In ogni caso, è uno spettacolo molto spaventoso da vedere.

Le dimensioni e l’intensità esatte del tornado non sono state ancora confermate dal National Weather Service di Lubbock, in Texas. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Stupefatti per le dimensioni del tornado, gli stormchaser hanno condiviso tante foto e video del tornado sui social network.

Secondo lo Storm Prediction Center della NOAA, lunedì 23 maggio sono stati segnalati altri tre tornado nell’area, insieme a grandine come palline da tennis. I tornado sono le tempeste più violente della natura e possono radere al suolo quartieri in pochi secondi.