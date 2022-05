La Gioconda “alla panna”: incredibile fuori programma al Louvre | VIDEO

MeteoWeb

Fuori programma oggi al Louvre di Parigi. Le centinaia di visitatori che ammiravano la Gioconda hanno assistito a qualcosa di fuori dall’ordinario: il famoso quadro di Leonardo da Vinci è stato imbrattato da una torta.

Un uomo in sedia a rotelle si è avvicinato al quadro, per poi alzarsi e lanciare una torta contro il celebre quadro. Fortunatamente l’opera non ha subito danni poiché è sempre protetta da un vetro. I visitatori presenti hanno subito iniziato a riprendere la scena e le immagini sono diventati virali sui social network. Nel video in fondo all’articolo, si può vedere la traccia lasciata dalla torta sul quadro e un addetto alla sicurezza intento a pulirla mentre la sedia a rotelle utilizzata dall’uomo, che indossava una parrucca, viene portata via.

Sembrerebbe che il gesto sia un atto dimostrativo, che non aveva l’intenzione di danneggiare la Gioconda ma di sensibilizzare sulla protezione del Pianeta.