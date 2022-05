Banca Mondiale: la transizione energetica farà aumentare la domanda di metalli per decenni

MeteoWeb

Secondo la Banca Mondiale, la domanda di metalli utilizzati dalle pale delle turbine eoliche alle batterie aumenterà nei decenni a venire, guidata dagli sforzi per decarbonizzare l’economia globale e allontanarsi dai combustibili fossili.

Anche se la crescita del consumo di altre materie prime come il grano probabilmente si ridurrà nei prossimi 30 anni, i metalli rimarranno molto richiesti, offrendo “guadagni inaspettati per i Paesi che li esportano“, hanno scritto gli economisti della banca in un rapporto pubblicato oggi. L’adozione della generazione di energia a basse emissioni di carbonio “implica un aumento permanente della domanda di rame, nichel, cobalto e litio e un eventuale calo nell’uso di combustibili fossili”.

Le prospettive a lungo termine per i metalli e altre classi di materie prime hanno profonde implicazioni per i Paesi in via di sviluppo, due terzi dei quali dipendono dalle esportazioni di materie prime per gran parte del loro reddito, secondo il rapporto.

La banca ha esortato i governi dipendenti dalle materie prime a costruire i cosiddetti fondi per la giornata di pioggia, evitare l’accumulo di debito ed evitare le politiche commerciali protezionistiche quando incombe la volatilità dei prezzi.