Troppo vento: aereo Verona-Palermo si rialza durante l’atterraggio

Attimi di paura su un aereo Ryanair Verona-Palermo che doveva atterrare all’aeroporto Falcone Borsellino alle 13:20. Il velivolo della compagnia irlandese ha iniziato la procedura di atterraggio, ma si è immediatamente rialzato mentre stava per toccare terra. Alcuni passeggeri hanno riportato sorpresa e paura, spiegando che quando il pilota li aveva appena informati delle operazioni di atterraggio, hanno assistito alla manovra repentina di risalita, e la causa sarebbe stata il troppo vento. Il velivolo è poi rimasto in attesa, in volo attorno all’aeroporto, per circa 20 minuti. In seguito la torre di controllo ha dato di nuovo il via libera per l’atterraggio, completato alle 13:45.