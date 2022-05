Si tuffa nel lago di Como e muore: malore per un giovane di 17 anni

MeteoWeb

Dramma sul lago di Como: un 17enne, la cui morte è stata dichiarata oggi, è stato ripescato ieri sera dai vigili del fuoco nelle acque del lago, dove era rimasto per quasi mezz’ora. La vittima, di nazionalità turca, così come gli amici che erano con lui, si sarebbe tuffato in acqua da viale Geno, ma il ‘gioco’ è stato fatale. Dopo che è stato ripescato e trasportato in ospedale, i medici del Sant’Anna hanno fatto di tutto per ripristinare l’attività cardiaca e risolvere la grave ipotermia, ma il ragazzo è morto questa mattina, intorno alle 8.