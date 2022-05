Turista morto a Tropea: malore improvviso mentre faceva il bagno

MeteoWeb

Un turista di tedesco di 81 anni è morto ieri a Tropea, in Calabria, a causa di un malore, sopraggiunto all’improvviso mentre stava facendo il bagno. Nel pomeriggio di ieri l’uomo si trovava insieme alla moglie, 79enne, nelle acque antistanti la spiaggia del residence Rocca Nettuno dove i due alloggiavano. All’improvviso, forse a causa dell’acqua fredda o di uno sforzo, il turista ha avvertito un malore, probabilmente causato da un infarto, che gli ha fatto perdere conoscenza.

La moglie ha subito allertato i soccorsi che sono giunto sul posto con un’ambulanza del 118: il corpo è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di porto e dai carabinieri. Purtroppo, una volta riportato a riva, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.