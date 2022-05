Metà dei follower di Biden sono fake, Musk fa un passo indietro su Twitter: “troppi account falsi”

MeteoWeb

Quasi la metà degli attuali 22,2 milioni di follower del presidente Joe Biden su Twitter sarebbero account falsi, secondo uno strumento di controllo fornito dalla società di software SparkToro, il quale ha rilevato che il 49,3% degli account che seguono l’account Twitter ufficiale @POTUS sono “falsi follower” in base all’analisi di una serie di fattori, inclusi problemi di posizione, immagini del profilo predefinite e nuovi utenti. Il CEO di Tesla Elon Musk, che sta attualmente cercando di acquistare Twitter, ha espresso preoccupazione per il numero di account falsi e un potenziale giro di vite potrebbe vedere utenti come Biden perdere un numero enorme di follower.

Musk ha detto all’inizio di martedì che il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto della società di social media non poteva andare avanti fino a quando i problemi con gli account falsi non fossero stati risolti e sembrava criticare il CEO di Twitter Parag Agrawal.

Il magnate ha affermato che il 20% degli account Twitter erano “account falsi/spam” e che la cifra era “4 volte quella che sostiene Twitter” e duqnue il numero di utenti fake “potrebbe essere molto più alto“. “La mia offerta si basava sull’accuratezza dei documenti SEC di Twitter“, ha scritto Musk. “Ieri, il CEO di Twitter ha rifiutato pubblicamente di mostrare una prova di <5%. Questo accordo non può andare avanti finché non lo farà“.

Non è chiaro come Musk sia arrivato alla cifra del 20%. Lunedi lui e Agrawal si sono scambiati una serie di tweet sulla questione degli account falsi. “Sospendiamo oltre mezzo milione di account di spam ogni giorno, di solito prima ancora che qualcuno di voi li veda su Twitter. Inoltre, blocchiamo milioni di account ogni settimana che sospettiamo possano essere spam, se non riescono a superare le sfide di verifica umana (captcha, verifica telefonica, ecc.)“, ha scritto Agrawal. Musk inizialmente ha risposto con un’emoji di ‘cacca’ e in seguito ha scritto: “Allora come fanno gli inserzionisti a sapere cosa ottengono per i loro soldi? Questo è fondamentale per la salute finanziaria di Twitter“.

Si è ipotizzato che Musk possa utilizzare la questione degli account falsi per negoziare un accordo migliore per Twitter. Il prezzo delle azioni di Twitter è ora di 36,80 dollari per azione, significativamente inferiore ai 54,20 per azione offerti da Musk.

SparkToro definisce follower falsi come “account irraggiungibili e che non vedranno i tweet dell’account (o perché sono spam, bot, propaganda, ecc. o perché non sono più attivi su Twitter)“.