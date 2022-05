Twitter, Trump: “Elon Musk non lo acquisterà, utilizzate Truth Social”

MeteoWeb

Donald Trump ha previsto che Elon Musk non acquisterà Twitter e ha esortato le persone a riversarsi sulla sua piattaforma di social media Truth Social. L’ex presidente USA afferma di non aver mai creduto che il miliardario di Tesla avrebbe portato a termine l’acquisizione da 44 miliardi di dollari dell’azienda tecnologica. Le affermazioni di Trump sono arrivate il giorno dopo che Musk aveva twittato che il suo accordo per l’acquisto di Twitter era “temporaneamente sospeso“.

Sono passati anche due giorni da quando il fondatore di Tesla ha detto che Trump non dovrebbe candidarsi alla presidenza nel 2024, ma che il suo divieto su Twitter dovrebbe essere revocato. Trump – come scrive il Daily Mail – ha dichiarato ieri alla manifestazione: “Non credo che comprerà Twitter, perché è un social che si basa su numerosi account falsi. E inoltre ha dei problemi perché ha comprato delle azioni che non avrebbe dovuto comprare, ha un sacco di problemi con Twitter e Twitter stesso ha molti problemi“, ha sostenuto Trump, che ha colto l’occasione per promuovere la sua piattaforma di social media che imita Twitter, Truth Social.

“Se vai su Truth Social scoprirai che la verità è grandiosa. Diciamo la verità!” ha esclamato Trump. “Penso che sia fantastico il nome che gli abbiamo dato“, ha continuato Trump, “stiamo facendo impazzire la sinistra radicale. Abbiamo qualcosa chiamato verità. Non diciamo di pubblicare un tweet, diciamo, diamo una verità. Vanno totalmente fuori di testa. Quindi vai, iscriviti”, ha chiesto al suo pubblico.

Trump stava parlando a una manifestazione ad Austin, in Texas, come parte del suo “American Freedom Tour“, dove un tendone sul palco diceva “È ora di riconquistare l’America“. Trump ha lanciato Truth Social nel 2021 dopo essere stato permanentemente bandito da Twitter l’8 gennaio, giorni dopo che i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio e costretto i senatori in stanze sicure mentre certificavano i risultati elettorali a favore di Biden. Giovedì, Musk ha twittato di ritenere che il divieto dovesse essere revocato.

Anche Trump, commentando venerdì su Truth Social, ha suggerito che Musk sta cercando di negoziare un accordo migliore per acquistare Twitter dopo aver accettato di pagare 54,20 dollari per azione. L’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’unico motivo per cui il CEO di Tesla non aveva ancora annullato l’accordo su Twitter era a causa della commissione di rottura di 1 miliardo di dollari.

“Non c’è modo che Elon Musk compri Twitter a un prezzo così ridicolo, soprattutto perché si è reso conto che è una società basata in gran parte su account BOTS o spam“, ha scritto Trump mentre aggiungeva colpi alla società di social media rivale. “Se non fosse stato per la ridicola quota di rottura di miliardi di dollari, Elon sarebbe già sparito da tempo“, ha aggiunto.