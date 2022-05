Ucraina, Cristoforetti: “sulla ISS nessuna divisione”

MeteoWeb

L’invasione russa dell’Ucraina ha causato divisioni anche nelle attività spaziali, con l’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di interrompere la collaborazione su alcune missioni con l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Tuttavia, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), non ci sono divisioni. Lo ha affermato l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti (ESA), giunta a fine aprile sull’avamposto spaziale, che oggi si è unita insieme alla collega della NASA Jessica Watkins al collegamento organizzato dall’agenzia spaziale americana con i media nazionali.

“Quassù non ci sono divisioni: per tutto l’equipaggio è importante conservare i ponti costruiti finora e le collaborazioni“, ha detto Cristoforetti. “Ci rendiamo conto di quanto sta accadendo sulla Terra, ma qui siamo amici e continuiamo a lavorare insieme”, ha aggiunto Watkins.

Per Cristoforetti è fondamentale preservare “l’eredità della Stazione Spaziale, basata sul fatto che noi astronauti siamo in grado di lavorare insieme, con la comunità internazionale dietro di noi. In questo momento è più importante che mai preservare la Stazione Spaziale e la nostra attività a bordo”, ha detto AstroSamantha.

Rispondendo alle domande dei giornalisti relative alle minacce di rottura da parte della Russia delle relazioni con gli altri partner della ISS, Cristoforetti ha ribadito: “non abbiamo pausa di divisioni con la Russia qui a bordo. Stati Uniti, Europa, Canada, Giappone e Russia hanno tutti la stessa importanza e siamo consapevoli di quanto la Stazione Spaziale sia importante per tutti i suoi partner”.