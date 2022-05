Ucraina, l’esercito russo ha distrutto l’unica banca di piante genetiche: era sopravvissuta anche a Hitler

MeteoWeb

A Kharkiv, le truppe russe hanno completamente distrutto l’unico Centro nazionale per le risorse genetiche vegetali dell’Ucraina. Lo ha annunciato su YouTube il Dottore in Scienze Agrarie Yurieva Sergey Avramenko, uno dei principali ricercatori dell’Institute of Plant Breeding.

“I semi erano già in preparazione per la semina (per il rinnovo varietale, quando si seminano i semi esistenti ogni pochi anni e se ne mette uno nuovo in deposito – ndr), e da marzo il personale ha dovuto seminare la raccolta. Dopo l’arrivo della “pace russa”, con l’arrivo di quest’orda di “liberatori”, tutto si è ridotto in cenere. Decine di migliaia di campioni. Questa è una collezione mondiale. Comprese varietà che hanno centinaia di anni, vecchie, che non saremo in grado di ripristinare. Era un inferno qui, l’alluminio galleggiava. Tutto è bruciato“, ha riferito Avramenko.



Secondo Avramenko, la banca ha immagazzinato più di 160mila varietà e ibridi da tutto il mondo. Ha sottolineato che non c’erano forze militari o di difesa sul territorio “Questa è un’istituzione puramente scientifica che è stata deliberatamente distrutta, mirata proprio al luogo in cui era immagazzinata la banca delle risorse fitogenetiche“, ha affermato lo scienziato. La banca, che ha una lunga storia, è sopravvissuta anche durante l’occupazione tedesca, ma non è sopravvissuta all’esercito russo.

“Mi dispiace dire che ai tempi della Germania di Hitler, quando l’intera Ucraina era sotto occupazione, i tedeschi non distrussero questa collezione, ma cercarono invece di preservare qualcosa, di nasconderlo, perché sapevano che i loro discendenti avrebbero avuto bisogno esso. Perché è una questione di sicurezza alimentare di ogni Paese. Gli allevatori di tutto il mondo, tutti i paesi, inclusa la Russia, hanno ordinato e ricevuto campioni da questo pool genetico per creare le proprie varietà, adattate all’area” – ha affermato lo scienziato. Come riportato da Ukrinform, il materiale per la selezione di nuove varietà di colture e di ricerca è stato conservato in speciali strutture di stoccaggio a temperature sotto lo zero.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’inizio di un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Le truppe russe stanno bombardando e distruggendo strutture infrastrutturali chiave, conducendo massicci bombardamenti di aree residenziali di città e villaggi ucraini usando artiglieria, lanciagranate a propulsione a razzo e missili balistici.