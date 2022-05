Scontro tra ultraleggeri: 2 morti e un ferito

MeteoWeb

Due velivoli ultraleggeri Piper sarebbero rimasti coinvolti in un incidente nell’area di Trani. Il pilota di uno dei due velivoli, ferito ma non in gravi condizioni, dopo un atterraggio di emergenza, sarebbe stato soccorso e trasportato in ospedale. L’altro velivolo è stato individuato in contrada Casalicchio: i due occupanti sarebbero deceduti.

Entrambi erano partiti dall’aviosuperficie del Gargano che si trova in contrada Macerone, a San Giovanni Rotondo (Foggia), ed erano diretti a Lecce.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 10:30, è presente anche il magistrato della procura di Trani Francesco Tosto e il capo della procura Renato Nitti.