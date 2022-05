Ultraleggero si schianta in Friuli, un morto e un ferito

MeteoWeb

Incidente aereo questa mattina, in una zona boschiva a Prati di Loreto, a Codroipo (Udine): per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato un velivolo ultraleggero, incendiatosi al contatto con il suolo. Sul posto sono giunte due squadre del locale distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo con il supporto di un’ulteriore squadra, l’autobotte e il funzionario di guardia giunti dalla sede centrale di Udine. Per uno degli occupanti del velivolo – il passeggero – il personale medico del 118, intervenuto anche con l’elicottero, ha potuto soltanto verificare il decesso, mentre il pilota, un uomo di 62 anni di Porcia (Pordenone), è stato trasportato all’ospedale di Udine, in prognosi riservata. L’aereo era decollato poco tempo prima da un vicino aeroporto privato.