L’uragano Agatha si avvicina impetuoso al Messico: “vite umane in pericolo”

L’uragano Agatha si dirige impetuoso verso la costa messicana. Le mareggiate, le inondazioni e le colate di fango potenzialmente fatali minacciano di sferzare una vasta area della costa sudoccidentale del Messico. I meteorologi del National Hurricane Center stanno lanciando l’allarme in queste ore.

Agatha potrebbe arrivare sulle coste messicane lunedì come un uragano di categoria 2, con venti massimi sostenuti di 100 miglia orarie, come ha riferito sabato Dennis Feltgen, meteorologo e portavoce dell’Hurricane Center. Il centro ha aggiornato la classificazione di Agatha da tempesta tropicale a uragano domenica mattina, dopo che la velocità del vento è aumentata a 75 miglia orarie.

A partire da domenica mattina, Agatha è rimasta al largo delle coste del Messico, ma era sulla buona strada per portare forti piogge in parti del Messico meridionale entro domenica notte, ha detto il centro. Si prevedeva che i peggiori acquazzoni avrebbero colpito lo stato messicano di Oaxaca, in gran parte rurale. Il centro ha emesso un avviso di uragano, il che significa “pericolo per la vita umana” e che le abitazioni dovrebbero essere rapidamente protette, per circa 160 miglia della costa di Oaxaca, dalla città di Santa Cruz alle Lagunas de Chacahua.

Le condizioni degli uragani, comprese inondazioni improvvise e smottamenti di fango, hanno minacciato anche aree a ovest, fino allo stato di Guerrero, e a est, nello stato del Chiapas. Si prevede che le forti piogge continueranno almeno fino a martedì, ha affermato il centro. Le tempeste originarie del Pacifico orientale generalmente non raggiungono gli Stati Uniti come uragani, ha spiegato Feltgen. Lo stesso vale per Agatha, ha detto, anche se ha aggiunto che se la tempesta “sopravvive al suo viaggio attraverso il Messico, i suoi residui potrebbero raggiungere il Golfo del Messico“.

Agatha si è formata al largo della costa messicana ed è stata definita un uragano non molto tempo dopo l’inizio ufficiale della stagione degli uragani del Pacifico orientale, che va dal 15 maggio al 30 novembre. La stagione degli uragani atlantici – il termine utilizzato per le tempeste che si formano nel Golfo del Messico, nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Atlantico – va dal 1 giugno al 30 novembre. In quella regioni si sono formati gli uragani più violenti che hanno colpito gli Stati Uniti, ha spiegato ancora Feltgen.

Quest’anno è sulla buona strada per essere la prima volta dal 2014 che un uragano non si è formato nell’Atlantico prima dell’inizio ufficiale della stagione. Tuttavia, la stagione generalmente non raggiunge il picco fino a metà agosto, e fino alla fine di ottobre e i meteorologi prevedono un’attività atlantica superiore alla media quest’anno, con da 6 a 10 uragani e da 3 a 6 grandi uragani, ha affermato questa settimana la National Oceanic and Atmospheric Administration. Se la previsione si avvererà, quest’anno sarà la settima stagione consecutiva di uragani sopra la media.