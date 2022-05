USA: la benzina batte un altro record

MeteoWeb

Anche negli Stati Uniti, i prezzi della benzina sono aumentati negli ultimi mesi, portando molta paura e incertezza e spingendo molte persone a cercare le località dove costa meno. Altri hanno cercato altre alternative, ad esempio i mezzi pubblici, ma non tutti hanno accesso a questa opzione.

Oggi, domenica 29 maggio, il prezzo medio della benzina al dettaglio a livello nazionale negli Stati Uniti ha battuto un altro record: 4,610 dollari per gallone. Lo stato americano con i prezzi attuali più alti è la California: nello stato, il prezzo medio è ormai ampiamente oltre i 6 dollari per gallone, arrivando in alcuni casi oltre i 7 dollari.

Gli stati con i prezzi più bassi sono, invece, Oklahoma, Kansas e Arkansas, con un prezzo medio generalmente di poco superiore a 4 dollari al gallone.

Per quanto riguarda il diesel, il prezzo è di oltre 5,50 dollari per gallone. Molti camionisti stanno minacciando di fermarsi se i prezzi continueranno a mantenersi su questi livelli. Il 70% delle merci americane gira su camion alimentati a diesel, includendo trasporti terrestri e trasporti di merci scaricate da navi o treni.