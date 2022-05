Gli USA sequestrano il carico di petrolio di una nave iraniana in Grecia

MeteoWeb

Gli Stati Uniti hanno confiscato il petrolio iraniano a bordo di una nave operata dalla Russia vicino alla Grecia e invieranno il carico negli Stati Uniti a bordo di un’altra nave, hanno affermato tre fonti che hanno familiarità con la questione. Non è chiaro se il carico sia stato sequestrato perché si trattava di petrolio iraniano o a causa delle sanzioni sulla petroliera per il suo nesso con la Russia. Iran e Russia, infatti, stanno affrontando sanzioni statunitensi separate.

La nave battente bandiera iraniana, Pegas, era tra le cinque navi incluse da Washington il 22 febbraio – due giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina – per sanzioni contro Promsvyazbank, una banca considerata fondamentale per il settore della difesa russo. Il proprietario russo della nave, Transmorflot, è stato successivamente incluso l’8 maggio. La petroliera, ribattezzata Lana l’1 marzo e battente bandiera iraniana dall’1 maggio, da allora è rimasta vicino alle acque greche. In precedenza batteva bandiera russa.

Una fonte del Ministero della Marina greco ha affermato oggi che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva “informato la Grecia che il carico sulla nave è petrolio iraniano”. “Il carico è stato trasferito su un’altra nave che è stata noleggiata dagli Stati Uniti“, ha aggiunto la fonte, senza fornire ulteriori dettagli.

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a quella che hanno descritto come una rete di contrabbando di petrolio e riciclaggio di denaro sostenuta dalla Russia per la Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. La confisca è stata confermata da una fonte occidentale separata a conoscenza della questione, che ha affermato che il carico è stato trasferito sulla nave cisterna battente bandiera della Liberia Ice Energy, gestita dalla compagnia di navigazione greca Dynacom. Una fonte della Dynacom ha confermato che “era in corso un trasferimento del petrolio dalla nave alla Ice Energy di Dynacom, che poi salperà per gli Stati Uniti”.

L’agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha riferito che il suo Ministero degli Esteri ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata greca a Teheran in seguito al sequestro del carico di una nave che era “sotto la bandiera della Repubblica islamica dell’Iran nelle acque greche”. L’IRNA ha citato l’Organizzazione marittima e portuale iraniana dicendo che la petroliera aveva cercato riparo lungo la costa greca dopo aver riscontrato problemi tecnici e maltempo, aggiungendo che il sequestro del suo carico era “un chiaro esempio di pirateria“. Oggi l’Ice Energy ha riportato la sua posizione come ancorata vicino all’isola greca meridionale di Evia.