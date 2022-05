Covid, i vaccini adenovirali aumentano il rischio di gravi patologie neurologiche: lo studio

MeteoWeb

Secondo gli scienziati, il vaccino AstraZeneca e quello Johnson&Johnson possono aumentare il rischio di gravi patologie neurologiche, causando in particolare la sindrome di Guillain-Barré (GBS). In base a quanto riscontrato quasi il 40% dei casi di GBS sarebbero riconducibili ai vaccini adenovirali, come quelli anti Covid.

L’associazione statistica è stata evidenziata da un’esplosione dei casi delle sindromi neurologiche in contemporanea con le vaccinazioni Covid associate in particolare ai vaccini anti covid Astrazeneca e J&J.

Circa il 40% dei circa 1.500 casi registrati sarebbero associati alle vaccinazioni. Nonostante questo gli esperti sottolineano l’importanza delle vaccinazioni covid perché il beneficio supera il rischio.

La GBS è una condizione rara che provoca intorpidimento e dolore muscolare e può ostacolare i movimenti, la deambulazione, la deglutizione e, a volte, persino la respirazione. È comunemente causato dal batterio della gastroenterite Campylobacter, che ha un rivestimento superficiale che sembra leggermente umano e quindi a volte può innescare il corpo ad attaccare i propri nervi invece di invadere i germi, portando a GBS. Ora, gli scienziati dell’University College London (UCL) hanno riscontrato un aumento dei casi di GBS nelle prime due o quattro settimane dopo il vaccino AstraZeneca, ma non in altri vaccini, come Pfizer o Moderna.

Come molti vaccini, l’Oxford jab utilizza un adenovirus di scimpanzé indebolito per fornire la proteina spike del coronavirus nel corpo e gli scienziati hanno ipotizzato che una reazione all’adenovirus possa essere responsabile dell’aumento dei casi. L’adenovirus di solito provoca il comune raffreddore, ma gli scienziati stanno iniziando a pensare che possa anche imitare le cellule umane in modo simile al Campylobacter, confondendo il sistema immunitario nell’attaccare il corpo.

L’autore principale, il professor Michael Lunn (UCL Queen Square Institute of Neurology), ha dichiarato: “Al momento non sappiamo perché un vaccino possa causare questi piccolissimi aumenti di GBS. Può darsi che si verifichi un’attivazione immunitaria non specifica negli individui suscettibili, ma se così fosse rischi simili potrebbero applicarsi a tutti i tipi di vaccino. È quindi logico suggerire che il vettore dell’adenovirus scimmiesco, spesso utilizzato per sviluppare vaccini, incluso quello di AstraZeneca, possa spiegare l’aumento del rischio“.

Picco insolito nei rapporti GBS

I vaccini a base di adenovirus sono usati contro un’ampia varietà di agenti patogeni, tubercolosi, HIV e malaria. La GBS colpisce circa 1.500 persone nel Regno Unito ogni anno e dal 30 al 40% dei casi non ha cause note, portando i ricercatori a sospettare che l’adenovirus possa essere un fattore. Durante la campagna di vaccinazione contro l’influenza suina del 1976 negli Stati Uniti, c’è stato un piccolo aumento del GBS associato al vaccino antinfluenzale in quel momento, portando gli scienziati a chiedersi se i vaccini Covid potessero avere un effetto simile.

Per scoprirlo, i ricercatori dell’UCL hanno condotto uno studio basato sulla popolazione dei dati del NHS in Inghilterra per tenere traccia dei tassi di casi di GBS rispetto all’introduzione della vaccinazione. Tra gennaio e ottobre 2021, 996 casi di GBS sono stati registrati nel database nazionale delle immunoglobuline del Regno Unito, ma si è verificato un picco insolito nei rapporti di GBS tra marzo e aprile 2021. In questi due mesi si sono verificati circa 140 casi al mese rispetto ai tassi storici di circa 100 al mese, con un aumento del 40%. L’analisi ha mostrato che 198 casi di GBS (20%) si sono verificati entro sei settimane dalla prima dose di vaccinazione contro il Covid-19 in Inghilterra.

Complessivamente, a seguito di una prima dose del vaccino AstraZeneca si sono verificati 5,8 casi di GBS in eccesso per milione di dosi di vaccino, pari a un eccesso totale assoluto tra gennaio-luglio 2021 di 98-140 casi. Il tasso è ancora significativamente inferiore a quello su 1.000 di GBS associato al Campylobacter.

I dati suggeriscono che il vaccino Johnson & Johnson aumenta il rischio di GBS

Dati recenti provenienti dagli Stati Uniti suggeriscono anche che il vaccino Johnson & Johnson Janssen – che utilizza anche un sistema di ingresso di adenovirus – aumenta il rischio di GBS a livelli simili a quelli del vaccino AstraZeneca. “Sappiamo che Pfizer e Moderna non causano il BDS, ma Johnson & Johnson e AstraZeneca lo fanno e l’unico collegamento in comune è un vettore di adenovirus“, ha aggiunto il prof Lund. “Johnson & Johnson non è la stessa perché usano un adenovirus umano, ma è simile e le implicazioni sono ampie perché gli adenovirus sono usati in molti vaccini e terapie genetiche. I benefici di questi vaccini e farmaci sono enormi e il rischio è minimo e non ci sono molti vettori virali che puoi utilizzare, ma è positivo che il pubblico sia consapevole dei rischi. E in teoria, se sappiamo quale virus sta causando GBS, possiamo disattivarlo e potremmo essere in grado di prevenire la progressione della malattia“. La nuova ricerca è stata pubblicata sulla rivista Brain.

I benefici del vaccino “continuano a superare i potenziali rischi”

Un portavoce di AstraZeneca ha dichiarato: “La sindrome di Guillain-Barre (GBS) è stata segnalata molto raramente dopo la vaccinazione con Vaxzevria. La vaccinazione di qualsiasi tipo è un noto fattore di rischio per GBS e si nota nel manoscritto che il piccolo numero di casi di GBS sembra simile agli aumenti precedentemente osservati in altre campagne di vaccinazione di massa. Va anche notato che nel Regno Unito, Vaxzevria era stato somministrato a più persone di qualsiasi altro vaccino durante il periodo di tempo studiato nel manoscritto. Lo studio osserva che il piccolo numero di casi dovrebbe essere paragonato a quante infezioni, ricoveri e decessi il nostro vaccino ha prevenuto a causa del Covid-19. Le stime attuali mostrano che a livello globale il vaccino ha contribuito a prevenire 50 milioni di casi di Covid-19, cinque milioni di ricoveri e ad aver salvato più di un milione di vite. L’EMA e altri organismi internazionali, inclusa l’OMS, hanno tutti affermato che i benefici della vaccinazione continuano a superare qualsiasi potenziale rischio”.