Vaiolo delle scimmie, Biden: “tutto il mondo dovrebbe preoccuparsi”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il vaiolo delle scimmie è “una cosa per cui tutto il mondo dovrebbe preoccuparsi“, anche se negli USA finora è stato confermato solo un caso.

Il presidente ha dichiarato ai giornalisti in Corea del Sud che sta già discutendo con i suoi consiglieri della possibile diffusione della malattia e che tra gli aspetti che devono ancora essere chiariti c’è il grado di trasmissibilità del virus. “Stiamo lavorando per vedere quello che possiamo fare e che vaccino si può usare“, ha detto Biden prima di imbarcarsi sull’Air Force One per recarsi in Giappone, seconda tappa del suo tour in Asia.

I CDC stanno indagando su diversi casi sospetti: al momento è stato confermato un solo caso, nel Massachusetts, una persona che aveva viaggiato in Canada.