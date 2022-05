Vaiolo delle scimmie, Capua: “paragone con il Covid? Come una Ferrari e una 500”

MeteoWeb

“Il virus SARS-CoV-2 si diffonde a una velocità molto maggiore del vaiolo delle scimmie, paragonarli è come mettere a confronto una Ferrari con una 500“: lo ha dichiarato al GR1, su Rai Radio1, la virologa Ilaria Capua, che ha respinto ogni accostamento tra Monkeypox e Covid. “Il vaiolo delle scimmie si trasmette attraverso contatto molto ravvicinato, la via sessuale è una delle possibilità ma non l’unica“. “Non è una malattia legata all’omosessualità, ma a comportamenti sessuali promiscui“. Le persone vaccinate contro il vaiolo hanno una maggiore protezione, la malattia chiaramente può creare più danni in persone fragili, come bambini, immunodepressi e donne in gravidanza, “ma mi sento di rassicurare tutte le donne in gravidanza che il rischio di contagio è veramente, veramente basso,” ha concluso Capua.