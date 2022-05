Vaiolo delle scimmie: primo caso confermato in Francia, altri due in Canada

MeteoWeb

Canada e Francia hanno riportato primi casi confermati di Vaiolo delle scimmie, aggiungendosi al numero crescente di Paesi, in Europa e Nord America, colpiti dalla malattia contagiosa ma raramente mortale.

Le autorità sanitarie d’Oltralpe hanno confermato il primo caso in Francia, mentre in Canada ne sono stati confermati due.

“Stasera, la provincia del Québec è stata informata che due campioni ricevuti dal National Microbiology Laboratory sono risultati positivi al Vaiolo delle scimmie. Questi sono i primi due casi confermati in Canada“, ha affermato l’Agenzia per la salute pubblica del Canada in una nota. Altri casi sospetti sono sotto inchiesta a Montreal (Québec), hanno riferito le autorità. Durante una conferenza stampa, i funzionari della sanità pubblica di Montreal hanno fatto sapere di avere ricevuto segnalazione di 17 casi sospetti.

Diverse decine di infezioni sospette o confermate da vaiolo delle scimmie sono state rilevate dall’inizio di maggio in Europa e Nord America, facendo temere che la malattia, solitamente concentrata in Africa occidentale, possa diffondersi.