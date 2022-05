Vaiolo delle scimmie: nel Lazio 15 persone in isolamento

MeteoWeb

“Dall’Istituto Spallanzani ho ricevuto la conferma di un quarto caso preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie. Finora i casi posti in isolamento nel Lazio sono 15 mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3 in buone condizioni cliniche“: è quanto ha reso noto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

L’isolamento nel caso di contatti stretti con contagiati da vaiolo delle scimmie è simile a quello per il Covid. Il contatto stretto, al quale si risale col tracing dal contagiato, deve restare in isolamento per 21 giorni e in questo lasso di tempo è costantemente monitorato da remoto per verificare tempestivamente l’insorgenza di sintomi. Ai soggetti in isolamento è consigliato anche l’uso della mascherina. In caso di sintomi viene subito disposto il ricovero. Dopo 21 giorni il soggetto è considerato non più a rischio.

Il quarto caso, un 32enne, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo, rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie, secondo quanto riportato dalla direzione generale della Asl Toscana Sud Est e l’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani di Roma.