Vaiolo delle scimmie, la Spagna acquista migliaia di dosi di vaccino. Primo caso anche in Francia

Il ministero della Salute spagnolo sta preparando le procedure per l’acquisto di migliaia di dosi di un vaccino approvato contro il Vaiolo tradizionale, utile anche per fermare la trasmissione del virus del Vaiolo delle scimmie, contro il quale in Europa non esiste un siero specifico approvato. Il siero verrebbe somministrato ai contatti di casi positivi. In Spagna, per ora, ci sono sette casi confermati e 29 sospetti nella comunità di Madrid e un altro possibile a Gran Canaria.

Intanto il ministero della Sanità francese ha riferito di un caso sospetto di Vaiolo delle scimmie nell’Ile-de-France. Lo riporta Bfmtv spiegando che il ministero ha diramato un bollettino ai medici, ma non ha fornito dettagli sul paziente. Si sa solo che ha una temperatura corporea superiore ai 38 gradi, una “eruzione vescicolare“, polmonite o encefalite senza una causa identificata.