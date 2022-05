Vaiolo delle scimmie, Costa: “protetto il 40% dei vaccinati, abbiamo 5 milioni di dosi”

MeteoWeb

Sul vaiolo delle scimmie “non siamo di fronte a un’emergenza, è una situazione da monitorare come stiamo facendo attraverso una task force all’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con Regioni e Unione europea, attendiamo le indicazioni ricordando che la diffusione è molto più lenta rispetto al Covid, non è paragonabile“: è quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Mattino24 in onda su RaiNews24. “Il 40% di chi è stato vaccinato contro il vaiolo ha già una protezione indicativamente intorno all’85%. L’Istituto Superiore di Sanità ha già dichiarato che abbiamo la disponibilità di 5 milioni di dosi e quindi siamo eventualmente preparati“.