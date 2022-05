Vaiolo delle scimmie: due casi sospetti in Sicilia

MeteoWeb

Mentre l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma comunica di aver individuato un altro caso di vaiolo delle scimmie, il 5° in Italia, in Sicilia sono in corso accertamenti su due casi sospetti, secondo quanto confermano fonti dell’assessorato regionale alla Salute. Da qualche giorno, al Policlinico di Palermo è ricoverato un uomo su cui si stanno facendo analisi per verificare se abbia contratto l’infezione. Il tampone per le analisi è stato inviato al laboratorio di virologia dell’ospedale Spallanzani di Roma.

Un altro uomo che si trovava a Canicattì (Agrigento), ospite di un centro di accoglienza per migranti, sta per essere portato al Policlinico di Palermo sempre perché sospettato di avere il vaiolo delle scimmie. Anche su di lui saranno prelevati i campioni e inviati all’ospedale Spallanzani.