Vaiolo delle scimmie: cosa sappiamo dei focolai in Europa e in Nord America

Il vaiolo delle scimmie, un virus scoperto per la prima volta nelle scimmie nel 1958 e che si è diffuso agli esseri umani nel 1970, è ora presente in numero limitato ma in aumento nell’Europa occidentale e nel Nord America. Elisabeth Mahas riassume ciò che sappiamo finora.

Quanti casi sono stati confermati?

I numeri dei casi sembrano aumentare ogni giorno, anche se sono ancora bassi. In Inghilterra sono stati confermati nove casi tra il 6 e il 18 maggio. Nel frattempo, la Spagna ha segnalato 23 casi potenziali ma non confermati e il Portogallo ha confermato cinque dei suoi 20 casi sospetti. Un caso negli Stati Uniti è stato confermato.

Come si sta diffondendo?

La trasmissione tra le persone avviene principalmente attraverso grandi goccioline respiratorie, il che normalmente significa un contatto prolungato faccia a faccia. Ma il virus può diffondersi anche attraverso i fluidi corporei. Gli ultimi casi sono stati principalmente tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini.

L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha affermato che, sebbene il vaiolo delle scimmie non sia stato precedentemente descritto come un’infezione a trasmissione sessuale, può essere trasmesso per contatto diretto durante il sesso. Può anche essere trasmesso attraverso altri stretti contatti con una persona che ha il vaiolo delle scimmie o il contatto con indumenti o biancheria usati da una persona che ha il vaiolo delle scimmie.

Inger Damon, direttore della Divisione per i patogeni e la patologia ad alte conseguenze dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato: “Molti di questi rapporti globali di casi di vaiolo delle scimmie si verificano all’interno di reti sessuali. Tuttavia, gli operatori sanitari dovrebbero prestare attenzione a qualsiasi eruzione cutanea che abbia caratteristiche tipiche del vaiolo delle scimmie. Chiediamo al pubblico di contattare il proprio medico se hanno una nuova eruzione cutanea e sono preoccupati per il vaiolo delle scimmie“.

Quali sono i sintomi?

I sintomi possono includere febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi ed esaurimento. In genere si svilupperà un’eruzione cutanea, che spesso inizia sul viso ma può poi diffondersi ad altre aree come i genitali. L’eruzione cutanea attraverserà diverse fasi prima di formare una crosta che alla fine cade. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha affermato che i recenti casi tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini hanno coinvolto lesioni nell’area genitale.

Il vaiolo delle scimmie è mortale e può essere curato?

Generalmente, i casi di vaiolo delle scimmie sono lievi e le persone tendono a riprendersi in poche settimane. Ma il tasso di mortalità varia, a seconda del tipo. L’ECDC ha affermato che il clade dell’Africa occidentale, il tipo finora visto in Europa, ha un tasso di mortalità di circa il 3,6% (stimato da studi condotti nei paesi africani). La mortalità è maggiore nei bambini, nei giovani adulti e negli individui immunocompromessi.

Michael Head, ricercatore senior in salute globale presso l’Università di Southampton, ha dichiarato: “I rischi per il pubblico più ampio del Regno Unito sono estremamente bassi e disponiamo di strutture sanitarie specializzate nel trattamento di queste infezioni tropicali. Tuttavia, con la medicina tropicale, questi casi importati indicano un carico di malattie più ampio in altre parti del mondo. Può darsi che in un ambiente post-pandemia dovremmo prendere maggiormente in considerazione la comprensione delle implicazioni locali e globali di Lassa, vaiolo delle scimmie, Ebola e altri agenti patogeni rari ma gravi“.

Sebbene non esistano trattamenti specifici per il vaiolo delle scimmie, il vaccino contro il vaiolo, che ha dimostrato di essere efficace fino all’85% nella prevenzione del vaiolo delle scimmie, e gli antivirali cidofovir e tecovirimat possono essere utilizzati per controllare i focolai. Secondo quanto riferito, il governo del Regno Unito ha acquistato migliaia di dosi di vaccino e ha già iniziato a distribuirle tra stretti contatti di persone infette.

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno visto precedenti importanti focolai?

Nel 2003 gli Stati Uniti hanno avuto un focolaio di 47 casi confermati e probabili legati a una spedizione di animali dal Ghana. Tutti coloro che sono stati infettati dal vaiolo delle scimmie si sono ammalati dopo il contatto con cani della prateria da compagnia che erano stati infettati dopo essere stati ospitati vicino ai piccoli mammiferi importati.

Sette casi precedenti di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati nel Regno Unito (nel 2018, 2019 e 2021), principalmente tra persone con una storia di viaggi in paesi endemici. Tuttavia, l’ECDC ha affermato che quest’ultimo focolaio è la prima volta che vengono segnalate catene di trasmissione in Europa senza collegamenti epidemiologici noti con l’Africa occidentale e centrale e sono anche i primi casi segnalati tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. In una dichiarazione si afferma: “Data la frequenza insolitamente alta di trasmissione da uomo a uomo osservata in questo evento e la probabile trasmissione nella comunità senza precedenti di viaggi in aree endemiche, la probabilità di un’ulteriore diffusione del virus attraverso uno stretto contatto, per esempio durante le attività sessuali, è considerato alto. La probabilità di trasmissione tra individui senza stretto contatto è considerata bassa”.