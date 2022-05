Vaiolo delle scimmie: in Francia 16 nuovi casi in 24 ore, in Italia altri 2 casi e 1 negativo

MeteoWeb

La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore 16 casi confermati di vaiolo delle scimmie su umani. L’hanno annunciato oggi le autorità sanitarie transalpine Di questi 16 casi, dodici sono stati rilevati in Ile de France. In Italia, intanto, altri due casi sono stati diagnosticati al San Matteo di Pavia. Lo rende noto l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio, dove osserverà il periodo di quarantena, e di un turista straniero alloggiato in un albergo che, per domande epidemiologiche, è stato ricoverato presso il Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario. Salgono a sette i casi in totale riscontrati in Lombardia.

E’ invece “risultato negativo anche allo Spallanzani di Roma il test della ragazza con ‘sospetto’ Vaiolo delle scimmie ricoverata all’ospedale San Martino di Genova“. Lo ha dichiarato all’AGI l’infettivologo Matteo Bassetti, in relazione al caso di una 24enne rientrata lunedì scorso dalle Canarie e ricoverata nel reparto diretto dal professor Bassetti, che presenta sintomi compatibili con la malattia.