Vaiolo delle scimmie: primo caso in Israele, è un uomo tornato dall’Europa

In Israele è stato segnalato il primo caso sospetto di paziente contagiato da vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo tornato nel Paese dall’Europa. Lo ha riferito Times of Israel. L’ospedale di Ichilov ha dichiarato che l’uomo è stato ricoverato con i sintomi tipici della malattia, ma è in buone condizioni, isolato e monitorato.