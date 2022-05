Vaiolo delle scimmie: oggi riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria dell’UE

MeteoWeb

E’ in programma oggi una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria dell’UE: al centro, la diffusione del vaiolo delle scimmie in Europa. Finora il bilancio è di 67 contagi accertati in 9 Paesi membri dell’Unione, di cui 4 in Italia.

Il commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides, ha spiegato che l’autorità di risposta e preparazione alle emergenze sanitarie, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Agenzia europea per i medicinali sono al lavoro per fronteggiare questo virus e garantire disponibilità di vaccini e trattamenti.

L’OMS ha assicurato che è possibile contenere la trasmissione dei casi di vaiolo delle scimmie nei Paesi in cui la malattie non è endemica e ha spiegato che non è ancora chiaro se il virus abbia subito una mutazione perché la risposta potrà arrivare solo dall’analisi della sua sequenza genetica.