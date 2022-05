Vaiolo delle scimmie: indagini sul Pride Festival di Gran Canaria, legato ai casi in Spagna e Italia

MeteoWeb

Il Pride Festival di Gran Canaria a cui hanno partecipato 80.000 persone dal Regno Unito e da tutta Europa è oggetto di indagine dopo essere stato collegato a numerosi casi di vaiolo delle scimmie a Madrid, in Italia e a Tenerife. Il Maspalomas Pride, tenutosi dal 5 al 15 maggio, attira visitatori da tutto il continente. All’evento hanno partecipato persone che in seguito sono risultate positive al virus del vaiolo delle scimmie, con i servizi sanitari delle Isole Canarie che ora stanno indagando su eventuali collegamenti tra i casi e le celebrazioni LGBT+.

“Tra i circa 30 diagnosticati a Madrid, ce ne sono molti che hanno partecipato all’evento, anche se non è ancora possibile sapere se uno di loro è il paziente zero di questo focolaio o se sono stati tutti infettati lì“, ha detto una fonte sanitaria a El Pais. Le indagini hanno rivelato che il virus ha iniziato a circolare nella capitale spagnola durante la seconda metà di aprile, anche se la maggior parte dei contagi finora conosciuti si è verificata intorno al fine settimana del 7 e 8 maggio. Ci sono due casi sospetti in uomini nelle Isole Canarie, uno con collegamenti al festival LGBT+. Le autorità spagnole stanno anche indagando su casi confermati di vaiolo delle scimmie che sono stati collegati a una sauna.

Un portavoce del governo delle Isole Canarie ha confermato che uno degli uomini italiani risultato positivo al virus si trovava nelle Isole Canarie, ma ha negato di sapere se l’uomo di Tenerife si fosse recato lì, secondo El Pais. Un secondo italiano, che si trovava anche lui alle Canarie, ha contratto il virus. I tre italiani positivi al virus affermano di non aver avuto contatti tra loro.

La malattia, che è stata trovata per la prima volta nelle scimmie, può essere trasmessa da persona a persona attraverso uno stretto contatto fisico – così come i rapporti sessuali – ed è causata dal virus del vaiolo delle scimmie. La Dott.ssa Claire Dewsnap, Presidente dell’Associazione britannica per la salute sessuale e l’HIV, è preoccupata per il tasso di diffusione del virus. Ha detto a Sky News che si aspetta un aumento “significativo” delle infezioni la prossima settimana. “Quello che mi preoccupa di più è che ci sono infezioni in tutta Europa, quindi questo si è già diffuso. Sta già circolando nella popolazione generale… Potrebbero essere numeri davvero significativi nelle prossime due o tre settimane“, ha dichiarato.

L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha affermato che una percentuale notevole di casi recenti nel Regno Unito e in Europa è stata trovata in uomini gay e bisessuali. Il virus è più comune nell’Africa occidentale e centrale, ma il numero di casi confermati nel Regno Unito ha raggiunto i 20, con altri 9 paesi tra cui Spagna, Portogallo e Canada che hanno segnalato casi. Ieri, 20 maggio, le autorità sanitarie spagnole hanno segnalato altri 23 casi confermati di vaiolo delle scimmie, principalmente nella regione di Madrid, dove il governo regionale ha chiuso una sauna legata alla maggior parte delle infezioni. Si ritiene che ci siano 50 casi in Spagna, 30 confermati e 20 sospetti, insieme a due casi confermati nelle Isole Canarie.

Il vaiolo delle scimmie è un’infezione generalmente lieve, con sintomi tra cui febbre, mal di testa e una caratteristica eruzione cutanea irregolare. Nel Regno Unito, le autorità stanno offrendo un vaccino contro il vaiolo agli operatori sanitari e ad altri che potrebbero essere stati esposti. La Spagna sta valutando diverse opzioni terapeutiche, come antivirali e vaccini, ma finora tutti i casi hanno sintomi lievi e quindi non è stato necessario alcun trattamento specifico, ha detto ieri il Ministro della Salute spagnolo Carolina Darias.

Il Portogallo ha 14 casi confermati e 20 infezioni sospette. I casi portoghesi rimangono sotto controllo clinico ma nessuno è stato ricoverato in ospedale, ha affermato l’autorità sanitaria. Dall’altra parte dell’Atlantico, ci sono due casi confermati in Canada, con 20 casi sospetti. Oltre all’Italia, ci sono casi anche in Svezia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Francia, Israele e Australia. Un primo caso di vaiolo delle scimmie è stato segnalato anche in Svizzera. Stando a quanto reso noto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, si tratta di una persona che risiede nel Cantone di Berna che avrebbe contratto il virus all’estero. Le autorità locali hanno fatto sapere che il soggetto si trova in isolamento nella propria abitazione e che è stato avviato il tracciamento dei contatti.