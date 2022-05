Vaiolo delle scimmie: dal Portogallo la prima sequenza del genoma

MeteoWeb

Ottenuta la prima sequenza del vaiolo delle scimmie: lo studio è stato condotto in Portogallo da un gruppo di ricerca della Bioinformatics Unit, Department of Infectious Diseases, National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Lisbona. Il virus sembra molto simile a quello che aveva causato dei casi in vari Paesi, tra cui Regno Unito, Singapore e Israele nel 2018/2019.

Nel 2018 sono stati registrati 3 casi nel Regno Unito, dopo che una persona tornata dalla Nigeria aveva infettato altri due membri della sua famiglia.

Il team di Joao Paulo Gomes del National Institute of Health in Portogallo ha sequenziato il genoma del virus a partire da un campione prelevato da un paziente lo scorso 4 maggio. Anche team di altri Paesi stanno sequenziando campioni virali, ma quello di Gomes è il primo a rendere pubblica una sequenza (online su https://virological.org/t/first-draft-genome-sequence-of-monkeyp ox-virus-associated-with-the-suspected-multi-country-outbreak-ma y-2022-confirmed-case-in-portugal/799).

Con il sequenziamento di altri campioni (in corso in diversi laboratori del mondo), si dovrebbe scoprire se è una singola variante del vaiolo delle scimmie ad essere responsabile di tutti i casi dell’attuale epidemia.