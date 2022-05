Vaiolo delle scimmie: gli USA ordinano 13 milioni di vaccini liofilizzati

MeteoWeb

Bavarian Nordic, l’azienda biotecnologica che produce il vaccino contro il Vaiolo delle Scimmie, ha annunciato un ordine da 119 milioni di dollari effettuato dagli Stati Uniti, con la possibilità di acquistare altri 180 milioni di dollari se lo desidera. Se questa seconda opzione fosse esercitata, si otterrebbero circa 13 milioni di dosi.

L’ordine convertirà i vaccini esistenti contro il vaiolo, che sono anche efficaci contro il vaiolo delle scimmie, in versioni liofilizzate, che hanno una durata di conservazione più lunga. I vaccini convertiti saranno prodotti nel 2023 e nel 2024, ha fatto sapere la società.

Bavarian Nordic collabora con il governo degli Stati Uniti dal 2003 per sviluppare, produrre e fornire vaccini contro il vaiolo. Ad oggi avrebbe fornito quasi 30 milioni di dosi al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. E gli Stati Uniti non sono l’unico paese a fare scorta di vaccino. Giovedì, Bavarian Nordic ha dichiarato che un paese europeo non identificato si era assicurato un contratto per ottenere il vaccino.

“Mentre le circostanze complete degli attuali casi di vaiolo delle scimmie in Europa restano da chiarire, la velocità con cui questi si sono evoluti, combinata con il potenziale di infezioni che vanno oltre il caso iniziale, richiede un approccio rapido e coordinato da parte delle autorità sanitarie, e siamo lieti di assistere in questa situazione di emergenza“, ha affermato Paul Chaplin, presidente e CEO di Bavarian Nordic in una dichiarazione.

Il vaiolo delle scimmie è stato scoperto per la prima volta nel 1958 e il primo caso umano è stato segnalato nel 1970. I sintomi includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, esaurimento e un’eruzione cutanea che si diffonde in tutto il corpo. È fatale fino al 10% delle infezioni. Il recente focolaio è stato identificato per la prima volta in Europa il 7 maggio, in un individuo che si era recato in Nigeria, dove il vaiolo delle scimmie è endemico. Da allora, oltre 20 casi si sono diffusi in Inghilterra, Portogallo e Spagna. Altri potenziali casi vengono ora monitorati.

Il primo caso negli Stati Uniti è stato annunciato mercoledì e altre sei persone sono ora sotto osservazione. L’epidemiologa del CDC Andrea McCollum ha detto a Fortune di non essere particolarmente preoccupata per i focolai, ma che sono probabili possibili altri casi aggiuntivi negli Stati Uniti.