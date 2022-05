Valle d’Aosta: previsto stato di forte siccità nei prossimi mesi

MeteoWeb

In Valle d’Aosta si segnala “uno stato di siccità prevista da media a severa per i prossimi mesi. In particolare, la situazione delle disponibilità idriche è considerata critica rispetto alla riduzione, al momento, pari al 50%, delle disponibilità di acqua sotto forma di neve“: è quanto ha affermato l’assessore regionale al territorio, Carlo Marzi, rispondendo ad un’interpellanza del gruppo Lega Vda sulla rete idrica regionale. “Nel settore potabile, attualmente, non sono state segnalate gravi criticità – ha proseguito – mentre nel settore agricolo sono pervenute alcune richieste di anticipare il periodo dei prelievi per fare fronte alle importanti siccità locali determinate dalla riduzione delle piogge. Anche nel settore idroelettrico stanno pervenendo segnalazioni di forti riduzioni dei prelievi“.

Per quanto riguarda il settore potabile, ha concluso Marzi, “si prevede di iniziare a valutare l’approntamento dei sistemi di prelievi temporanei dai corsi d’acqua superficiali, da attivare in caso di necessità: per il settore irriguo sarà avviata una campagna di sensibilizzazione volta a condividere in modo solidaristico e secondo principi di proporzionalità la riduzione dei prelievi lungo ciascuna asta fluviale da parte di tutti i derivatori e di procedere, laddove necessario, anche a riduzioni delle portate di deflusso minimo vitale a valle delle derivazioni, per periodi temporali limitati, sia nei quantitativi che nelle modalità, al fine di assicurare livelli minimi di approvvigionamento delle colture e la salvaguardia dei corsi d’acqua; per il settore idroelettrico si prenderà in considerazione la richiesta di revisione temporanea delle modalità di calcolo delle portate di deflusso minimo vitale“.