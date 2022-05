Venerdì il rientro di Crew-3 sulla Terra, splashdown al largo della Florida

MeteoWeb

Gli astronauti della missione Crew-3 di SpaceX trascorreranno qualche ora in più a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, se tutto andrà secondo i piani. La capsula Crew Dragon avrebbe dovuto lasciare la ISS oggi e tornare sulla Terra il giorno successivo, ma il rientro è stato posticipato.

“I team di NASA e SpaceX ora prevedono l’undocking di Crew-3 alle 01:05 di giovedì 5 maggio. Lo splashdown al largo della costa della Florida è previsto per le 12:37 di venerdì 6 maggio. Il nuovo orario consente fasi più brevi e più tempo per rivedere le ultime informazioni sulle previsioni,” ha dichiarato Kathy Lueders della NASA (gli orari sono in EDT). “La situazione meteo viene monitorata da vicino per confermare che i siti primari e alternativi selezionati sono favorevoli al rientro, e condurremo un’altra revisione meteo circa 24 ore prima del distacco per stabilire se siamo GO per procedere“.

La missione Crew-3 è stata lanciata su un razzo Falcon 9 SpaceX l’11 novembre ed è arrivata alla Stazione lo stesso giorno, con a bordo gli astronauti della NASA Raja Chari, Kayla Barron e Thomas Marshburn e Matthias Maurer dell’Agenzia Spaziale Europea.

Marshburn è al comando dell’attuale Expedition 67 del laboratorio orbitante, ma si sta preparando a consegnare le redini al cosmonauta russo Oleg Artemyev: ciò accadrà ufficialmente durante una cerimonia che si terrà oggi alle 20:35 ora italiana.

Attualmente ci sono due missioni SpaceX sulla ISS: Crew-4 è arrivata il 27 aprile. Come le loro controparti Crew-3, gli astronauti Crew-4 (Kjell Lindgren, Robert Hines, Jessica Watkins e Samantha Cristoforetti) trascorreranno circa 6 mesi a bordo del laboratorio orbitante.