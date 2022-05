Virilità nell’antica Grecia: essere uomo tra guerra, politica e omossessualità

MeteoWeb

Per gli antichi greci, essere virili significava essere coraggiosi e c’era una parola per questo, andreia, che indicava virilità e coraggio. Da questo termine, oggi, deriva il nome Andrea, nato come maschile ma ormai sdoganato e molto alla moda anche per le donne.

Nell’antica Grecia c’erano sicuramente molti modi per dimostrare il proprio valore, e forse il più duro da affrontare era quello sul campo di battaglia. Da questo punto di vista, quando si trattava di impugnare armi, nessuno sembrava più qualificato degli Spartani. Per i combattenti della città di Sparta, il coraggio era la virtù numero uno e il più grande onore era morire combattendo in battaglia. Lealtà, padronanza di sé, perseveranza, rifiuto della paura e esecuzione degli ordini erano tratti esemplari, al punto che i disgraziati che agivano da vigliacchi sul campo di battaglia, i cosiddetti “tremiti“, furono spinti all’esilio o al suicidio.

“Non si nasceva ‘uomo’ nell’antica Grecia, si raggiungeva – e si manteneva o si perdeva – lo status di virile, e a Sparta, dove la guerra aveva una rilevanza culturalmente maggiore di quanto non accadesse ad Atene, lo si faceva dimostrandosi un uomo in battaglia”, spiega il Prof. Paul Cartledge dell’Università di Cambridge, la principale autorità sull’antica Grecia. Naturalmente, la virilità non riguardava solo lo spargimento di sangue o l’esibizione di coraggio di fronte al pericolo. Le guerre greche erano stagionali (in Grecia c’era tempo per tutto) e la maggior parte dei poleis non coltivava un esercito professionale a tempo pieno come gli Spartani. Invece, per la maggior parte dei greci, essere un kyrios, ovvero un padrone di casa, forniva una dose quotidiana di virilità.

Il ravanello

Gli uomini greci erano molto orgogliosi e violare le regole dell’oikos – ovvero la casa intesa come spazio fisico dove si svolge la vita familiare – o della famiglia era visto come un attacco alla virilità del kyrios, il ‘Signore’. Le pene più severe erano riservate agli intrusi nel letto. Se il marito tradito coglieva sul fatto la consorte con un altro uomo poteva uccidere il trasgressore, ma se scoperto in seguito la punizione era limitata a pesanti multe: ci si basava sul principio che a ‘mente fredda’ la passione si alleviava e dunque c’era tempo per parlare di risarcimento. In quel caso, per chi aveva violato l’oikos altrui c’erano delle alternative: dire addio ai propri genitali o farsi sodomizzare con un grosso ravanello. Al giorno d’oggi suona terribile, ma la vendetta giocava un ruolo importante nella mentalità greca ed era strettamente legata al concetto di mascolinità, sopravvivenza e prosperità. Quindi un “vero uomo” sapeva difendere se stesso e la sua famiglia/proprietà anche con un vegetale. Certo, c’erano anche uomini saggi come Socrate che sostenevano già all’epoca che fare il male è peggio che subirlo ma erano una minoranza in un mondo in cui prevaleva la versione achilleana della mascolinità.

Donne forti a Sparta?

Per gli Spartani indottrinati, la vita familiare era apparentemente secondaria. La fedeltà allo Stato veniva prima di tutto. Per loro l’esercito era la loro casa, e i fratelli d’armi erano la vera famiglia. Il matrimonio era tuttavia importante per una ragione vitale: produrre futuri cittadini-soldati. Quindi gli uomini che ritardavano il matrimonio erano una vergogna pubblica, mentre coloro che generavano più figli sani erano elogiati. Poiché gli uomini erano per lo più preoccupati per il mondo della guerra, le donne agivano come padrone di casa. Godevano di molta più libertà e potere rispetto alle loro controparti in tutta la Grecia che erano relegate allo status di minorenni ed erano sotto la completa autorità dei loro mariti (sebbene si possa presumere che alcune coppie vivevano in modo più equo). Le donne spartane gestivano le finanze quotidiane, gestivano affari ed erano a capo degli iloti che si occupavano degli affari interni.

Il vecchio Aristotele non fu colpito dalla situazione spartana. Credeva che la natura intendesse che gli uomini dominassero sulle donne, ma a Sparta la loro peculiare definizione di mascolinità sembrava avere il risultato opposto. In realtà era così solo apparentemente. “A differenza delle donne ateniesi, le donne adulte spartane potevano sia possedere che disporre di proprietà terriere private. Gli uomini spartani non consideravano una diminuzione della loro mascolinità come forse avrebbero fatto gli uomini ateniesi”, sottolinea il prof. Cartledge ad Haaretz. “Nonostante le apparenti ‘libertà’ godute dalle donne adulte spartane in contrasto con le donne ateniesi, il predominio era ancora maschile, perché i valori marziali governavano la società e il sistema politico nel suo insieme. Gli uomini hanno mantenuto il sopravvento, anche nella gestione della vita sessuale delle loro mogli!”.

Uomini ‘sani’

Poiché la paternità a Sparta era per lo più ridotta a un dovere patriottico (mentre ad Atene si trattava della linea di sangue della famiglia), anche i diritti e le responsabilità paterne erano minori. L’infanticidio era comune da quelle parti, ma gli spartani potrebbero aver portato le cose a un nuovo livello implementando la “sopravvivenza del più adatto“. Quando una coppia ateniese metteva al mondo un bimbo ‘indesiderato’ perché non sano, prendeva provvedimenti per assicurarsi che sarebbe sopravvissuto, pur essendo allevato da un’altra famiglia. A Sparta, invece, i neonati indesiderati sarebbero stati esposti alle intemperie e alle bestie feroci, garantendone la morte. Tutti i bambini sarebbero stati portati davanti ai “vecchi delle tribù” che li esaminavano per individuarne difetti fisici. Se giudicato non idoneo, il bambino sarebbe stato lasciato morire indipendentemente dai desideri della famiglia.

Questo, almeno, è ciò che si è creduto fino ad ora: uno studio recente suggerisce che la situazione potrebbe essere stata più complessa. Vi sono infatti prove archeologiche che hanno indicato come alcuni bambini disabili siano stati effettivamente nutriti e tenuti in vita anche a Sparta. I figli maschi spartani adatti al combattimento hanno dovuto affrontato serie di prove imminenti che erano tutte collegate all'”Andragathia“, il concetto più ampio di mascolinità, che implicava coraggio in battaglia e includeva anche mostrare altre virtù come cittadini, come la solidarietà camerata. “A Sparta quel tipo di virtù maschile è stata raggiunta attraverso il superamento di un’età compresa tra i 7 ei 18 anni, obbligatorio in tutta la Grecia – il sistema educativo noto come Agoge o ‘Educazione‘”, afferma Cartledge. Il programma di addestramento era stato progettato per trasformare i giovani in cittadini-guerrieri professionisti. Alloggiati nelle baracche comunali, i futuri soldati venivano introdotti nel mondo degli uomini: guerra, resistenza, sopravvivenza, caccia e atletica. Erano anche oggetto del desiderio e venivano educati a relazioni pederastiche sotto il mantello di scopi educativi.

Omosessualità e mascolinità?

Le relazioni pederastiche non erano necessariamente comuni, e non erano di certo una norma istituzionalizzata in tutte le circa 1.000 città greche antiche. Cartledge spiega che “Atene e Sparta erano, per ragioni diverse, entrambe eccezioni a questo riguardo, Sparta dal punto di vista educativo, Atene dal punto di vista socioculturale“, dice. Tebe sviluppò un altro approccio, incoraggiando l’omosessualità maschio/maschio adulto nell’esercito, poiché si credeva che approfondisse i legami tra i soldati e li facesse combattere in modo più efficace, specialmente se un amante cadeva durante la battaglia. La forza speciale tebana conosciuta come la Sacra Banda di Tebe lo dimostra. Quell’unità d’élite era composta da 150 coppie gay formate nel IV secolo a.C. sotto la guida dell’osservante Gorgida. Il “Gay 300” operò sul bordo anteriore dell’attacco e fu responsabile della fine del lungo dominio del loro territorio da parte degli Spartani.

Attivo vs passivo

Una cosa è certa: gli uomini della Grecia antica erano piuttosto liberali nella loro sessualità. Non c’era vergogna nel chiedere servizi alle prostitute: per alcuni la prostituzione era un aspetto chiave della mascolinità. Non c’era disonore nell’essere coinvolti in relazioni extraconiugali. Né c’era vergogna nell’essere eccitato da un altro uomo (la bellezza maschile era divina), soprattutto se quell’uomo era un bel ragazzo (a seconda del periodo e della polis). Dopotutto, per molti greci la sessualità maschile riguardava essenzialmente le dinamiche di potere più che l’età o il sesso. A letto, tutto si riduceva a due cose: attivo vs. passivo. Essere sottomessi, ovvero recitare la “parte della donna” facendosi penetrare, era la cosa più poco virile che un uomo potesse fare mentre essere il “penetratore” era un atto di dominio e potere. Un “vero uomo” potrebbe svolgere solo un ruolo attivo.

A causa di questo ragionamento, gli uomini cittadini liberi di solito non si impegnavano apertamente in relazioni omosessuali adulte a causa del timore di essere etichettati pubblicamente come effeminati, dal momento che qualcuno era ovviamente dalla parte del ricevente. “I maschi ad Atene che nella vita adulta si sottoponevano volontariamente alla penetrazione anale venivano derisi come kinaidoi, un termine di abuso che aveva la connotazione di effeminatezza“, dice Cartledge. “Sparta quindi era abbastanza ‘normale’ (per una volta) nel non impiegare rapporti sessuali maschi adulti al servizio dell’esercito – in netto contrasto con i Tebani, che basavano un’intera unità di crack, la ‘Sacred Band’, su quella convenzione, sebbene anche quella sia durata solo 40 anni”.

Distruggere la reputazione di un uomo era facile: bastava accusarlo di devianza sessuale. Forse il tentativo di diffamazione più “mediatizzato” avvenne durante la Repubblica Romana, quando Marco Antonio fu accusato di prostituzione giovanile e atti omosessuali passivi per fini politici. I pettegolezzi dicevano che il bel imperatore dormiva fino in cima, e se l’avesse fatto, non sarebbe stato il primo, né l’ultimo.

Le parole possono uccidere

Ad Atene, l’ultimo campo di battaglia maschile era l’arena politica. Quindi gli uomini più potenti, considerato anche i più virili, erano i politici. La loro arma più affilata era la retorica, a differenza degli Spartani che erano orgogliosamente laconici (la loquacità era per i frivoli). “Gli spartani non favorivano l’elaborata retorica di un politico ateniese come, diciamo, un Demostene, ma potevano essere eloquenti a modo loro quando volevano. Per gli spartani, l’essere laconici non era considerato una caratteristica essenziale dell’essere maschili, e quindi non consideravano il discorso fiorito degli ateniesi – per loro – di per sé effeminato“, spiega Cartledge.

Forse il passatempo preferito di un ateniese era distruggere un avversario in un dibattito pubblico, un divertimento probabilmente estraneo agli spartani. Un abile oratore potrebbe privare rapidamente un rivale del suo “pene sociale” (la virilità era difficile da guadagnare e facile da perdere). Le conseguenze della vergogna pubblica potevano essere dure. L’esilio e l’ostracismo erano serviti come una prelibatezza. Per Aristotele, tutti gli uomini sono animali politici che non possono prosperare da soli fuori della città e della sua agorà (la felicità richiede compagnia).

Per la maggior parte degli ateniesi la scelta era semplice: potevano accettare di essere chiamato “idiota” o abbracciare gli alti e bassi di un cittadino a tutti gli effetti. Un membro rispettato di Atene non solo era un padrone di casa, ma doveva anche essere attivamente coinvolto nella vita politica della polis. Tutti i cittadini maschi di età superiore ai diciotto anni dovevano partecipare alle riunioni mensili dell’assemblea (ekklesia) e votare su questioni grandi e piccole. La libertà di parola, un privilegio sconosciuto alle donne ateniesi, era al centro dell’assemblea e quindi, indipendentemente dal proprio status, tutti gli uomini potevano esprimere i propri pensieri, la propria insoddisfazione e le proprie preoccupazioni. Ad Atene, il solo fatto di essere politicamente attivi potrebbe era considerato un booster di testosterone!