La visione ambiziosa di SpaceX: “ecco quando metteremo piede su Marte”

Una missione su Marte con equipaggio potrebbe avvenire prima di quanto pensiamo. Gli astronauti probabilmente arriveranno sulla superficie del Pianeta Rosso prima della fine degli anni 2020: è quanto ha dichiarato il presidente e direttore operativo di SpaceX Gwynne Shotwell in un’intervista a Shepard Smith, per la CNBC.

“Penso che sarà in questo decennio, sì. Persone sulla Luna, prima,” ha detto Shotwell nella breve intervista. “Penso che dobbiamo portare una grande spedizione sulla superficie di Marte, e poi le persone inizieranno a pensarci di più,” ha aggiunto. “Poi, penso che entro 5 o 6 anni, la gente vedrà che quello sarà un vero posto dove andare“.

SpaceX, ovviamente, mira a trasformare in realtà questa ambiziosa visione. L’azienda sta sviluppando un’enorme razzo-astronave ritilizzabile chiamato Starship per portare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre.

Starship ha già diverse missioni lunari in programma. Nel 2018, ad esempio, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha prenotato un viaggio intorno al satellite con data di lancio prevista per il 2023. La NASA ha scelto Starship come primo lander lunare con equipaggio per il suo programma Artemis, che prevede di portare gli astronauti vicino al Polo Sud della Luna nel 2025.

La NASA vede Artemis come un programma Luna-Marte e intende lanciare una missione con equipaggio sul Pianeta Rosso nel 2040 o giù di lì, circa un decennio dopo rispetto al quanto prospettato da Shotwell.

SpaceX, nel frattempo, si avvicina a una grande pietra miliare nello sviluppo di Starship: il primo volo di prova orbitale del veicolo, che l’azienda vuole lanciare dalla sua struttura nel Texas meridionale, chiamata Starbase, nel prossimo futuro. Il lancio non potrà avvenire, tuttavia, fino a quando la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti non concluderà una valutazione ambientale delle attività a Starbase. Inizialmente la revisione doveva essere effettuata entro la fine del 2021, ma la FAA ha rimandato il suo completamento più volte, l’ultima al 31 maggio.

L’intervista di Shotwell con Smith era parte di “Inspiring America: The 2022 Inspiration List”, un programma in onda sulle reti televisive e di streaming di NBCUniversal News Groups.