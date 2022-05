Nuove sanzioni contro la Russia, Von der Leyen: “embargo al petrolio entro 6 mesi”

MeteoWeb

“Ora affrontiamo la nostra dipendenza dal petrolio russo. Sia chiaro: non sarà facile. Alcuni Stati membri dipendono fortemente dal petrolio russo. Ma dobbiamo semplicemente lavorarci sopra. Ora proponiamo un divieto al petrolio russo. Questo sarà un embargo totale di importazione su tutto il petrolio russo, marittimo e da oleodotto, greggio e raffinato“: è quanto ha affermato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. “Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in modo da consentire a noi e ai nostri partner di garantire rotte di approvvigionamento alternative e ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente la fornitura russa di petrolio greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro la fine dell’anno. Pertanto, massimizziamo la pressione sulla Russia, riducendo allo stesso tempo al minimo i danni collaterali a noi e ai nostri partner in tutto il mondo. Perché per aiutare l’Ucraina, la nostra stessa economia deve rimanere forte,” ha sottolineato von der Leyen.

Il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina è stato presentato stamattina a Strasburgo dalla presidente Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo: dovrà ora essere approvato all’unanimità dagli Stati membri.

Tra le decisioni più importanti l’imposizione di un divieto delle importazioni di petrolio dalla Russia nell’UE e nuove sanzioni contro individui e società e contro le banche russe, in particolare la maggiore, la Sberbank, ma lasciando ancora fuori Gazprombank. “Oggi presentiamo – ha annunciato von der Leyen agli eurodeputati – il sesto pacchetto di sanzioni. In primo luogo, elenchiamo ufficiali militari di alto rango e altre persone che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili dell’assedio disumano della città di Mariupol. Questo invierà un altro messaggio importante a tutti i responsabili della guerra del Cremlino: sappiamo chi sei, e sarai chiamato a risponderne“. “Abbiamo allargato a Sberbank, di gran lunga la più grande banca russa, e altre due grandi banche l’esclusione dal sistema Swift. Con questo, colpiamo le banche chiave dal punto di vista sistemico per il sistema finanziario russo e la capacità di Putin di finanziare la distruzione” con la guerra. “questo consoliderà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale“. “Vieteremo le nostre onde radio a tre grandi emittenti statali russe“, dopo le sanzioni già prese in precedenza contro Russia Today e Sputnik. Questi media “non saranno più autorizzati a distribuire i loro contenuti nell’Ue, in qualsiasi modo o formato, sia via cavo, che via satellite, su Internet o tramite app per smartphone. Abbiamo individuato questi canali Tv come portavoce che amplificano le bugie e la propaganda di Putin in modo aggressivo. Non dovremmo più dare loro un palcoscenico per diffondere queste bugie“. Una nuova sanzione riguarda “i servizi contabili, consulenti e spin-doctor dall’Europa a cui si affida il Cremlino: bloccheremo anche questo, vieteremo la fornitura di questi servizi alle società russe“, ha riferito von der Leyen.

“Con tutti questi passaggi, stiamo privando l’economia russa della sua capacità di diversificarsi e modernizzarsi. Putin – ha concluso la presidente della Commissione – voleva cancellare l’Ucraina dalla carta geografica: chiaramente non ci riuscirà; al contrario, l’Ucraina si è sollevata unita, ed è invece il suo stesso paese, la Russia, che sta affondando“.