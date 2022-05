“Young Finance”, il più attuale viaggio alla scoperta del mondo della finanza

MeteoWeb

“Young Finance. Investire è un gioco da ragazzi” è il nuovo libro del Sole 24 Ore scritto da Marco lo Conte, Elia Bombardelli e Gianluigi Ballarani: si tratta di un viaggio alle pendici di quella splendida disciplina quale è la finanza, spiegata a giovani e adolescenti con un linguaggio contemporaneo. Non poteva essere diversamente, visto l’identikit degli autori: Bombardelli è un liceale di matematica e YouTuber da 450.000 follower, Ballarani un imprenditore tech e creator seguito da 300.000 persone, lo Conte giornalista e divulgatore. Gli autori hanno unito le loro competenze per raccontare in questo libro le cose essenziali che i giovani devono sapere per poter affrontare economicamente l’età adulta.

Caratteristica peculiare di questo volume di 176 pagine è quella di essere al passo con i tempi: nel testo, infatti, non ci si limita a gettare le basi per innescare la passione per la finanza, ma si parte dalla storia dei soldi come strumento di scambio di valore e si arriva alle criptovalute con un’analisi approfondita non solo tecnica, ma anche politica e tecnologica con particolare riferimento alla blockchain.

Particolarmente interessanti, all’interno del libro, alcune interviste a numerosi esperti (particolarmente brillanti quelle di Gianni Rovelli, Christian Miccoli e Jakidale).

Nel volume gli autori spiegano in modo comprensibile cos’è la creator economy, perché investire, i passi da fare per essere previdenti, e soprattutto l’importanza della sfida della sostenibilità in finanza. Senza termini astrusi e respingenti, ma anzi accettando la sfida della chiarezza (preferita al tecnicismo) e grazie anche alle interviste di alcuni dei protagonisti della finanza odierna, sempre più digitale e user friendly. Dalla lettura del volume emerge quanto il mondo della finanza si stia sempre più orientando su obiettivi di sviluppo sostenibile, per un mondo migliore sia dal punto di vista ambientale che sotto l’aspetto umano. E’ un mantra che si rincorre nella nuova generazione della classe dirigente mondiale, a partire da Elon Musk fino ai fondatori e sostenitori delle criptovalute: l’idea di migliorare il mondo e renderlo un posto migliore.

“Questo libro è pensato per studenti delle superiori, studenti universitari e anche adulti non esperti di economia e interessati ai temi della finanza personale e degli investimenti. Non si rivolge a professionisti della finanza, esperti di blockchain, laureati in economia e trader professionisti”, spiegano gli autori nelle istruzioni per l’uso di questo volume.

Il libro è già stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino giovedì 19 maggio e verrà presentato anche al Festival dell’Economia di Trento venerdì 3 giugno alle 18:00

Il volume nasce da una serie video di educazione finanziaria per ragazzi, online sul Sole24ore.com, su YouTube, Instagram e TikTok, dove i tre autori propongono pillole chiare e complete come delle videolezioni, arricchite da immagini e spiegazioni visuali per apprendere in modo immediato le basi dell’edufin e rendere più accessibili le tematiche più complesse.

Il volume è in edicola fino al 17 giugno in abbinata non obbligatoria con Il Sole 24 Ore a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano; in libreria si trova a €16,90 e in formato e-book nei principali store digitali a €9,99.

Gli autori

Marco lo Conte social media editor del Sole 24 Ore e giornalista esperto di finanza personale e previdenza. È autore di diversi libri in materia di risparmio, tra cui Il Risparmiatore Maleducato, Che ne ho fatto dei miei soldi, La Pensione su Misura.

Elia Bombardelli docente di matematica al liceo, è autore dell’omonimo canale YouTube con oltre 450.000 iscritti. È autore di numerosi materiali multimediali di supporto alla didattica e tiene parte di un corso di Matematica Generale all’Università Bocconi di Milano.

Gianluigi Ballarani è imprenditore tech e creator seguito da più di 300.000 persone. Insegna Digital Marketing e Crypto Strategy all’Università di Pavia. Cofounder di HUDI, l’ecosistema cripto sulla gestione dei dati.

Dati

Titolo: YOUNG FINANCE

Sottotitolo: Investire è un gioco da ragazzi

Autori: Marco lo Conte, Elia Bombardelli E Gianluigi Ballarani

Editore: Il Sole 24 ORE

Tipologia: Libro cartaceo

Pagine: 176

Formato: 14×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

Lingua: italiano

Uscita edicola: 17 maggio 2022 € 12,90

libreria: € 16,90

ebook: € 9,99