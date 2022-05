Marte: il rover cinese Zhurong ha percorso quasi 2 km sul Pianeta Rosso

MeteoWeb

Il rover cinese Zhurong ha percorso più di 1,9 km da quando ha posato per la prima volta le ruote sulla superficie di Marte nel maggio dello scorso anno, secondo gli ultimi dati diffusi dal Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration. Fino a domenica, Zhurong ha operato sulla superficie di Marte per 342 giorni marziani a una distanza di 240 milioni di km dalla Terra. Un giorno marziano è circa 40 minuti più lungo di un giorno sulla Terra.

Zhurong è atterrato su Utopia Planitia, una vasta pianura nell’emisfero settentrionale di Marte, il 15 maggio 2021. Da allora, ha raccolto campioni di roccia superficiale e catturato immagini durante l’esplorazione del pianeta.

Marte sta per entrare nella stagione invernale, durante la quale le temperature notturne scenderanno sotto -100°C, con un’alta probabilità di tempeste di sabbia (gli inverni marziani durano l’equivalente di 6 mesi terrestri). Gli scienziati hanno però equipaggiato bene il rover Zhurong: ha un’ottima resistenza alle basse temperature, alla sabbia, e altre caratteristiche che gli consentono una sicura esplorazione di Marte.

L’amministrazione spaziale cinese ha anche rivelato che il rover lunare Yutu-2, o Jade Rabbit-2, ha lavorato per 42 giorni lunari e si è spostato di 1.181 metri sulla superficie lunare.

La sonda cinese Chang’e-4, incluso un lander e Yutu-2 lanciati l’8 dicembre 2018, ha effettuato il primo atterraggio morbido in assoluto sul cratere Von Karman nel bacino del Polo Sud-Aitken sul lato opposto della Luna il 3 gennaio 2019.