Maxi accordo militare tra Russia e Algeria, il Paese del gas scelto da Draghi e Di Maio per “essere indipendenti da Putin”

La Russia e l’Algeria dovrebbero firmare presto un importante accordo di cooperazione militare, secondo quanto riporta il sito di informazione in lingua francese Maghreb Intelligence, citando fonti riservate. Questa firma avverrà a margine della prossima visita di Stato del Presidente algerino Tebboune a Mosca, che dovrebbe avvenire a giugno. Il nuovo accordo di cooperazione militare è l’obiettivo principale di questa visita.

Secondo quanto riporta ancora Maghreb Intelligence, molte disposizioni di questo nuovo accordo non saranno rese pubbliche a causa della loro natura sensibile e riservata, come quelle che consentono esercitazioni militari congiunte e regolari tra le forze armate algerine e russe. Inoltre, le disposizioni segrete di questo nuovo accordo riguardano un supporto militare molto attivo dalla Russia all’Algeria in caso di problemi che minacciano la sicurezza nazionale o di aggressione militare straniera. Alcune disposizioni lasciano anche la porta aperta all’installazione di unità militari russe specializzate sul territorio algerino in caso di grave emergenza. Chiaramente si tratta di un nuovo accordo di difesa che sostituisce la vecchia Dichiarazione di Cooperazione Strategica, firmata tra i due Paesi nel 2001.

Secondo le fonti citate da Maghreb Intelligence, la maggior parte di queste disposizioni non sarà divulgata e sarà coperta da segretezza per non suscitare la rabbia dei partner occidentali dell’Algeria ostili a qualsiasi forma di allineamento del regime algerino all’agenda di Vladimir Putin, il nemico numero uno dell’Occidente.

Le relazioni tra Algeria e Russia, storiche e tuttora in buono stato, dovrebbero essere dunque ulteriormente rafforzate con la firma di questo nuovo accordo. I due Paesi hanno una cooperazione molto forte, in particolare in campo militare, essendo l’Algeria uno dei principali clienti di armi russe nel mondo. Lo scoppio della guerra in Ucraina, nei confronti della quale l’Algeria osserva una posizione di neutralità derivata dalle sue tradizioni di non allineamento, non ha intaccato il rapporto algerino-russo. E pensare che l’Italia ha scelto proprio l’Algeria per acquistare il gas che non vuole più prendere dalla Russia e raggiungere così l’indipendenza energetica da Mosca!